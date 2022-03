Politihelga: Viste finger til politiet, steling av diesel frå bil og revejakt

Nyhende

- Ein bileigar opplevde at diesel var tappa av bilen medan den hadde stått parkert ved Operahuset på Nordfjordeid laurdag. Han vil ta kontakt med politiet måndag, men vi er interessert i å vite om nokon har sett noko. Dette er nytt for oss. Vi veit at drivstoffprisane har auka, men vi veit ikkje om denne tappinga er eit enkelt tilfelle eller om det er eit fenomen. Om folk opplever det sjølv, eller ein ser noko mistenkeleg, ber vi dei ta kontakt med politiet. Det kan vere folk på gjennomreise som plutseleg manglar drivstoff eller det kan vere organisert. Vi får sjå om det er fleire tilfelle av det, seier innsatsleiar Jan Arild Nervik i politiet i Nordfjord.