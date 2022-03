Mange på val dette året

Nyhende

Leiar, Anne Marie Seljeseth, ønskte dei 22 frammøtte velkomne til årsmøte. Ho poengterte at det var kjekt å kunne møtast utan meteren og munnbind og at ein dermed kunne avvikle årsmøte utan restriksjonane. Leiaren informerte om dagsorden og at det ville bli enkel servering og kaffi før valet. Gjest på Årsmøtet var Kristen Hundeide. Han ville ha eit framlegg etter matpausen, før valet. Før årsmøte starta, vart det halde minnestund for dei 5 medlemene som var gått bort i 2021. Med tent lys på bordet og 1 minutt stille heidra vi desse 5.

Konstituering av årsmøte

Anne Marie Seljeseth vart samrøystes vald til ordstyrar, Toril Sørland vart vald til å skrive protokoll. Kjell Haugland og Inger Lise Strand vart valde til å skrive under protokollen.

Årsmelding for 2021

Det er gledeleg å melde at det i 2021 har vore stor aktivitet i laget, trass pandemien. Kasserar, orienterer om den økonomiske stoda i laget, og har også søkt om midlar til å dekke bussturar og dokumenterte aktivitetar for eldre. Innvilga midlar har gjort det mogleg med større spelerom til arrangement.

Aktivitetar i laget

Prosjektet «Leve heile livet» i regi av Stad kommune

EP har desse deltakarane i dei 5 gruppene: 1) Aldersvennleg Norge: Aud Hjelle. 2) Aktivitet og fellesskap: Martha Haugen. 3) Mat og måltid: Irene Wedvik. 4) Helsehjelp: Toril Sørland. 5) Samanheng i tenestene: Kirsten Solheim.

Budsjettet 2022 for Stad kommune

EP leverte eit fellesskriv til Stad kommune frå 3 av 4 pensjonistlag i kommunen. Skrivet var utarbeidd av Åge Starheim, Selje Pensjonistlag, der han peika på punkt som vedkjem eldre.

Oppretting av Eid Datastove

«Datastove», eit samarbeidsprosjekt mellom Seniornett og Pensjonistforbundet sentralt, for å etablere møteplassar for digital opplæring av eldre over 65 år. Økonomiske midlar til opplæring av rettleiarar. Eit populært tilbod.

Temaplan for kultur i Stad kommune 2022–2034

EP v/Toril Sørland utarbeidde ein skriftleg uttale, levert til Stad kommune v/Geir Holmen innan fristen.

Nattkafé

Thorleif Jakobsen (EP) har vore frivillig «trygg vaksen» på nattkafeen på Eid Kyrkjetun.

Busstur

18.08.21, med sjåfør Håvard Orheim, til Ulvesund Fyr og Vågsberget. To flotte perler i Nordfjord, der 25 personar deltok.

2 opne møte/medlemsmøte på Eid Kyrkjetun

Foredrag var av advokat Thore Heggen; om; Framtidsfullmakt og testament. 49 deltakarar.

Leiar i Stad Eldreråd, Lars Svein Drabløs, orienterte om tema/saker som er tatt opp i Eldrerådet, og som er viktige for dei eldre i Stad kommune. 30 deltakarar. Servering var juletallerken frå Cats Kafè.

Markering av Eldredagen 1. oktober-21

Stadlandet Pensjonistlag arrangerte felles feiring for dei 4 lokallaga på Stad Hotell. Buss tur/retur med sjåfør Håvard Orheim. God mat og god underhaldning. 30 deltakarar frå Eid.

Valkampdebatt på Skei Hotell 2. september

Åse Liv Lote, Aud Hjelle, Liv Sefland og Anne Marie Seljeseth deltok.

Fylkesårsmøte 14. juni

Anne Marie Seljeseth og Bodil Strøm deltok som røysteføre på det digitale årsmøte.

Haustkonferanse på Skei Hotell 4.–5. oktober

Anne Marie Seljeseth, Toril Sørland og Svein Fjørstad deltok. Tema var situasjonen til eldre i notid og framtid.

Tysdagskafèen på Kringla

4. mai var første kafédag etter nyåret. Det var framleis strenge corona-tiltak: 1 meter avstand, servering ved borda, namn-registrering og strenge reglar for hygiene og reinhald. Totalt har kafeen halde ope 32 tysdagar i 2021. Kafeen gjekk med overskot. 28. oktober spanderte styret middag på Cats Kafè, for dei som har hatt ansvar for drifta av kafeen på Kringla i mange år. 14 deltok.

Julebord på Alexandra Hotell 19.–20. november

Martha Haugen har vor primus motor. 9 personar deltok på eit sosialt og kjekt julebord.

«Den Kulturelle Spaserstokken»

På vegner av EP sende Toril Sørland søknad til Stad kommune om midlar frå «Den kulturelle spaserstokken» og fekk innvilga 5000 kr, øyremerka kulturelt innslag. Dei to trufaste spelemennene, Jon Inge Holmøyvik og Dagfinn Lågeide var verdige vinnarar og fekk 2500 kr kvar og diplom med bilde av den kulturelle spaserstokken og spelemennene.

DAM-stiftinga (Deltaking-Aktivitet-Meistring)

Samarbeidsprosjekt mellom Seniornett Eid og Eid Pensjonistlag. Innvilga prosjektmidlar går til middagsmøte, datakafé, turar og arrangement som sorterer under prosjektet, for å få eldre ut av einsemd og kjenne på sosialt samvær. Eiliv Berdal er prosjektleiar. Toril Sørland og Martha Haugen er med i gruppa frå EP.

Rekneskap og budsjett 2022

Rekneskapen var godkjent av revisor. Budsjett 2022 vart lagt fram og godkjent.

Val

Framlegg frå valnemnda vart samrøystes godkjend. Det var mange på val dette året og valnemnda har utført ein framifrå jobb. Styret i 2022: Martha Benny Haugen, Arild Andersen (ny kasserar), Toril Sørland (sekretær), Elfinn Vedeld (ny), Anne Marie Seljeseth (leiar), Svein Fjørstad (nestleiar), Irene Wedvik, Anne Gudrun Bjørlo (ny) og Sigrun Stokkenes (ny).

Eit vellukka årsmøte.