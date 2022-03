Inviterer til "Spring for fred" i Malakoff

Nyhende

Folkehøgskulen på Nordfjordeid ønskjer å bidra med innsamlingsaksjon for dei som er råka av krigen i Ukraina. Store og små er hjarteleg velkomne til å springe eller sykle ei runde i Malakoff og gi ei støtte.

- Krigen i Ukraina berører oss på Fjordane folkehøgskule sterkt og vi har eit behov for å vise støtte til dei som opplever krig i landet sitt. Spring for fred er vår måte å vise at vi bryr oss, og vi håper mange kjem innom Malakoff laurdag, opplyser folkehøgskulen.

Det vert også kiosk med sal av kaker og saft, og elevar frå folkehøgskulen stiller med ansiktsmåling, sjonglering og hårfletting.

Alle inntekter går til dei som er råka av krigen i Ukraina.