–Eg har lært å spele ved å sjå på YouTube

Nyhende

Under lokal UKM for Stad kommune i Operahuset Nordfjord førre søndag hausta Kabiito Amundsen spontan applaus for musikken han klarte å hente ut frå sin akustiske gitar med stålstrengar.

Sjølv opplyser han at han er sjølvlært, og at han starta med gitarspel for litt over fem år sidan.

–Det var vel etter at eg oppdaga kjende gitaristar på YouTube at eg starta å spele sjølv. Så var det slik at far min gjerne ville at eg skulle spele, og han kjøpte gitar til meg, seier Kabiito som går siste året på Eid vidaregåande skule, og flytta til Nordfjordeid for to år sidan.

Budde i Førde

Før Kabiito flytta til Nordfjordeid saman med familien budde han i Førde i seks år. Der var han også innom kulturskulen for å lære å spele på gitar.

–Eg var innom kulturskulen ei tid, men fann etter kvart ut at framdrifta ikkje var heilt slik eg ønska. Det blei lang tid med grunnleggande gitarspel som eg i grunnen kunne ganske godt frå før. Eg ville vidare og lære meir, men fekk vel aldri den undervisninga som kunne inspirere meg nok, seier Kabiito som då rett og slett slutta i

kulturskulen for å heller spele for seg sjølv.

Aldri lei av å øve

Sidan han var rundt fjorten år har han spelt gitar i gjennomsnitt rundt ein time kvar dag. Og heile tida har det vore andre sitt gitarspel på YouTube som har inspirert han. Han nemner namn på gitaristar som polske Lukasz Kapuscinski, japanske Seiji Igusa og amerikanske Andy Mckee.

–Eg spelar innanfor stilartar/sjangrar som jazz, neosoul, klassisk og fingerspel, seier han som stadig prøver å finne sin eigen stil innanfor gitarspelinga.

Eige varemerke

– Eg prøver ikkje berre å kopiere gitaristar som eg likar, men vil gjerne utvikle noko nytt. Min eigen stil eller mitt eige varemerke om du vil. Det er denne blandinga av fingerspel og vanleg gitarspel som fasinerer meg. Særelg er eg oppteken av fingerspel og brukar mykje tid på å finpusse den teknikken, opplyser Kabito som no til våren skal avslutte vidaregåande skule. Der planen ikkje er å studere musikk på høgskule.

Musikk som hobby

– Min plan er å studere for å bli dataingeniør og halde på med datakoding. For data er også ein annan hobby som eg likar å halde på med på fritida, seier han som trur det kan bli ein for usikker leveveg å skulle satse på musikken.

–Vi har no sett ikkje minst under korona korleis musikarar og andre kunstnarar har slite med å skaffe seg jobbar. Det er ein vanskeleg arbeidsmarknad å skulle gå inn i. Eg vil heller ta ei utdanning der eg kan få ein fast og sikker jobb, og så kan eg ha musikken ved sidan av, seier Kabiito som aller helst vil spele musikken sin framfor publikum.

Ønskjer fleire jobbar

Då Kabiito budde i Førde hadde han oftare spelejobbar for folk. Både åleine og saman med ein fast fiolinist. No ønskjer han også å opptre meir for publikum på Nordfjordeid og omland.

–Det kjekkaste er å få framføre musikken for publikum. No skal eg spele på fylkesmønstringa UKM i Måløy over påske. Og elles i eit bryllaup i Asker til sommaren. Men eg vil gjerne opptre meir på ulike arrangement, seier han som har hatt sin oppvekst i Asker og Bærum fram til han var ti år.

Etter avslutta vidaregåande på Nordfjordeid er målet etter kvart å studere til dataingeniør i Bergen.

–Eg likar godt Bergen som by, betre enn Oslo. Dessutan har eg vener og slekt der, seier han som likevel først må ein tur innom militære.

–No er det slik at eg slepp ikkje unna eit år i militære. Eg blei plukka ut og kalla inn, og må dermed utføre eitt år med pliktteneste i sjøforsvarer på Madla ved Stavanger. Det startar til sommaren, seier han

som elles på fritida likar å trene og halde seg i form.

Har drive med kickboksing

–Frå eg var ti til tolv år gjekk eg på kickboksing. Ein kampsport som til samanlikning med vanleg boksing også inneheld spark og andre ting ein kan gjere i kampen. Eg har faktisk ein bror som kom på andre plass i VM kickboksing. Han bur i Oslo, men vi trenar litt saman når vi møtest, seier han som no likar å halde seg i form ved hjelp av styrketrening på treningssenter.

Planlegg album

Gitaristen skriv stadig nye songar sjølv, og no er planen å gje ut eit album med songar.

–Eg har rundt seks sjølvskrivne songar klart no som eg vil ha med på albumet, og skal skrive nokre fleire. Tanken er å ført kome ut med ein EP, før sjølve albumet med sjølvskrivne songar, seier Kabiito som har oppnådd å få mange tilhengarar på YouTube for filmsnuttar med gitarspeling som han sjølv legg ut.