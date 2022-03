Kvinnfolkarbeid, også i byggenæringen!

Nyhende

Norge er et av verdens mest likestilte land. Likestilling mellom kvinner og menn er en helt sentral samfunnsverdi. En verdi vi med stolthet holder frem når vi reiser utenlands. Likevel har vi et svært kjønnsdelt arbeidsliv. Kun én av tre som jobber i privat sektor er kvinner. Kun 15 prosent av norske arbeidstakere jobber i yrker med tilnærmet jevn kjønnsfordeling. Det vil si i et yrke der det er mer enn 40 prosent av enten kvinner eller menn.