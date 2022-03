Klart for ny strikkefestival

Nyhende

– Vi var den siste festivalen som vart arrangert før pandemien stengte landet, og den første som forsøker seg på nytt no to år etter, fortel festivalsjef Karina Vervik. Ho konstaterer at interessa er stor, og det er mange som har sett av denne helga på Nordfjordeid. Strikking over alt, føredrag og marknad står på programmet.

Hit kjem Lene Iversen og Margareth Sandvik frå Sunnmøre museum. Dei skal fortelje historiene om fiskarane sine kle og inspirere, og har gitt ut boka «Rett i garnet» med oppskrifter inspirert av dei tradisjonelle plagga og kjærleiken bak plagga.

Møteplass

– Festivalen skal vere ein møteplass med litt inspirasjon, tid til strikking og å lære noko nytt, seier festivalsjefen.

Sidan festivalen for to år sidan har ho stadig fått spørsmål om når det blir ny festival.

– Då vi arrangerte festival for første gang var det vanskeleg å vite kor mange som kom, men det vart fullt hus. Då samfunnet vart stengt ned berre dagar etterpå sat vi att med mykje gode minner. Denne gongen er det mange som kryssar fingrane for å ikkje bli sjuke slik at dei får vere med, fortel Vervik.

Strikkemarknad

Festivalen har tett samarbeid med lokale aktørar og spreier seg frå Nordfjord hotell til rådhuset, Gamlebanken, Alti, Sagastad og Operahuset.

Laurdag vert det strikkshopping. På Nordfjord hotell inviterer festivalen til Strikkemarknad, der små og store leverandørar vil ha salsutstilling, og handelsstanden stiller med fleire gode tilbod denne helga.

– Og det blir sjølvsagt tid til å strikke. Vi gjentar mellom anna «Strikk og musikk» i Gamlebanken. Der kan ein slappe av med strikkepinnane medan Olga Pavlova og gjengen ho har med spelar. Det var stor suksess i sist, seier Vervik.

Strikkekino

Det er også fleire workshopar ein kan delta på.

– Garnfargaren Laila Henriksen frå Værbitt har farga festivalgarnet vårt, og ho vil både halde kurs i løpet av helga og delta på strikkemarknaden. Det blir også workshop om å reparere og fikse på kle og pynte på strikketøy, fortel Vervik.

I år vert festivalen avslutta med strikkekino i Operahuset. Det er filmen «Spencer» om prinsesse Diana som står på programmet.