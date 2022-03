Nyeprosten er kvinne: - Viktig med likestillingsarbeid

Nyhende

Mari Saltkjel overtek jobben etter Stian Heggedal, og er no inne i ein overgang mellom to prostar. Ho blir dermed første kvinnelege prost i Nordfjord, og ein av tre kvinnelege prostar i Bjørgvin bispedøme, der det er åtte menn i prostestillingar.

Saltkjel kjem frå jobben som sokneprest i Vågsøy, der ho har vore sidan 2016. Frå 2008 til 2016 var ho sokneprest i Hornindal, og var også den første kvinnelege presten som blei ordinert i Nordfjord.

Brenn for likestilling

Saltkjel er utdanna både som lærar og prest, og har også utdanning innan faglitteratur. Det var under forfattarutdanninga at ho for første gong kom i kontakt med mangel på likestilling som har vore innan den norske kyrkja heilt opp til våre dagar.

– I samband med den boka eg gav ut i 2011; «Som ein krone på hovudet: forteljingar om kvinners prestekall», gjennomførte eg ei rekkje intervju med kvinnelege prestar. Då fekk eg innblikk i ein tausheitskultur og manglande respekt for kvinner i presteteneste som eg ikkje kjende kompleksiteten i tidlegare.

Blei utestengt

–Motstanden kom til uttrykk i mykje meir enn gudstenestefellesskap og forståinga av kven som kan forvalte sakramenta. Mange av dei kvinnene eg snakka med kunne fortelje historier der dei ikkje fekk naudsynt informasjon på jobben. Møter blei halde bak deira rygg, og avgjerder blei teke når dei ikkje var til stades, seier Saltkjel som blei mest opprørt over korleis leiinga handterte desse historiene.

– Nokre av kvinnene hadde prøvd å seie ifrå, men opplevde at leiinga ikkje tok problemstillinga på alvor. Det blei ikkje gjort forsøk på endringar. Resultatet blei at kvinnene slutta å seie ifrå, og det blei ein tausheitskultur innan kyrkja, seier Saltkjel som er glad for at det etter seksti år med kvinner i presteteneste blei gjort eit oppgjer med denne ukulturen og manglande likebehandling for kvinnelege prestar.

Viktig vedtak

Hausten 2020 gjorde bispedømeråda her i landet vedtak på at det ikkje er lov til å reservere seg imot å arbeide saman med kvinnelege prestar.

– Problemstillinga blei aktualisert igjen etter at domprost i Nord – Hologaland bispedøme, Stig Lægdene, etterlyste eit slikt vedtak. Etter at saka blei drøfta i bispemøtet opplevde eg at biskopen i Bjørgvin, Halvor Nordhaug, tok kvinnene sitt arbeidsmiljø på høgste alvor, seier Saltkjel.

Fram i lyset

Den norske kyrkja har gjennomført ei arbeidsmiljøundersøking der det blei tydeleg at problemstillinga var kompleks, og at det truleg var meir relevant for mange bispedømer enn dei kjende til, seier Saltkjel som i dag er glad for at den norske kyrkja har fått desse historiene fram i lyset.

Lettare å seie ifrå

–Å ta slike historier fram i lyset vil vonleg gjere det lettare å seie ifrå for kvinner som opplever utestenging og undertrykking i rolla som prest. Eg er svært glad for måten biskop Halvor Nordhaug og personalavdelinga på bispedømekontoret har handtert denne saka så langt, og eg vonar vi går mot stadig meir likestilling innan for kyrkja, seier Saltkjel som i sin jobb som prost i Nordfjord vil vere dagleg leiar for til saman 12 prestar, der tre er kvinner og åtte er menn.

– Likestilling, mangfald og inkludering er verdiar som er tett knytt saman med ein organisasjon sitt omdøme. Og den norske kyrkja er svært oppteken av desse verdiane. Det er eg glad for, det er ei viktig og nødvendig prioritering, seier Saltkjel som vil ha kontor på Nordfjordeid, og dagpendle frå sin bustad i Måløy.

Dagpendle frå Måløy

–Eg vil også reise ein god del rundt til dei ulike prestegjelda, og også dukke opp på preikestolen, seier Saltkjel.