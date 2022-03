- Mat-pengar må gå til bøndene, ikkje direktørane

Nyhende

Det seier stortingsrepresentant Alfred Bjørlo (V). Han synest det er skuffande og passivt at landbruksminister Sandra Borch (Sp) ikkje vil støtte Venstre og Ap i at det er uakseptabelt at Tine-konsernet i ei vanskeleg tid for norsk landbruk innfører nye direktørbonusar og legg lokk på offentleg informasjon om kva direktørane tener.

Landbruksministeren har kome med svar på skriftleg spørsmål til Stortinget , der ho ikkje vil meine noko om Tine har innført resultatbasert bonusordning for konsernleiinga og samtidig legg lokk på tidlegare offentleg tilgjengeleg informasjon om kor mykje kvar einskild konserndirektør fekk utbetalt i løn.

Ei spesiell rolle

- Tine-konsernet har gjennom marknadsreguleringsordninga ei spesiell rolle i norsk landbrukspolitikk innanfor mjølk. Ein må difor også frå politisk hald kunne ha tydelege forventingar og setje sterkare krav til Tine enn til selskap som ikkje har fordelen det gir å ha ein særskilt posisjon i norsk statleg landbrukspolitikk, seier Bjørlo. Han er Venstre sitt medlem i Næringskomiteen på Stortinget.

- I tida framover må vi bu oss på og kunne forsvare utad høgare prisar på mat og drikke til norske forbrukarar, på grunn av auka råvare- og energiprisar. Då må vi kunne vere sikre på at meirinntektene går direkte ut til bøndene, ikkje til auka direktørlønningar på Tine-konsernet sitt hovudkontor i Oslo. Det handlar rett og slett om tilliten til norsk landbruk og norsk matproduksjon i krevjande tider. Å innføre nye bonusar til frå før høgt løna direktørar og hemmeleghalde opplysingar om direktør-avløning som tidlegare har vore opne, framstår i dagens situasjon som både merkeleg og umusikalsk, seier Bjørlo.

Han viser til at både Ap og V har sagt tydeleg frå om at dette er svært uheldig, og bedt Tine vurdere avgjerdene på nytt. Sp har så langt ikkje sagt noko om kva dei meiner om saka.