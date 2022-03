Vi skal stille opp

Nyhende

Russlands krigshandlingar i Ukraina drep sivile, øydelegger grunnleggande infrastruktur, driv folk på flukt og medførar store lidingar.

Det ukrainske folket treng hjelp. No aukar vi vår humanitære bistand til Ukraina til to milliarder kroner og vil gi millitært utstyr til det krigsherja landet. Regjeringa sluttar seg også til EUs sanksjonar, vi trekker oljefondet ut av Russland og stenger norsk luftrom for russiske flygningar.

Så langt har Noreg bidratt med 250 millioner kroner til humanitær bistand. No aukar vi dette til to milliardar kroner. Midlane går til FN, Røde Kors og norske humanitære organisasjonar sin innsats i Ukraina og nabolanda som mottek flyktningane. Folk som er på flukt skal bli møtt med trygghet. Det gjelder også i Noreg.

Det Ukrainske folket kjempar for livet mot ein millitær overmakt. Difor sender vi våpen. For Norge og heile den moderne historia vår er dette alvorleg. Men også nødvendig. Ukraina har utrykt eit klart behov for beskyttelseutstyr. Difor sender vi også vestar og hjelmar.

Her må vi bruke alle virkemiddel. Vi ber Noregs Bank umiddelbart fryse alle investeringar og sørge for at oljefondet selger seg ut av Russland. Saman med EU møter Noreg no Russland med dei største sanksjonane som verda har sett på lenge. Desse kjem i fleire trinn, og vil også ramme Kviterussland.

Samla vil sanksjonane isolere Russland finansielt ved å treffe sentralbanken og ta russiske bankar ut av betalingssystemet Swift. I tillegg vil sanksjonspakka ha knallharde konsekvensar for enkeltpersonar som vi anser for å ha bidratt til den militære aggresjonen mot Ukraina.

Dette vil gi konsekvensar og motreaksjonar som også vil råke vår eigen økonomi, men det skal vi stå i. Putin sin galskap er skremmande, men vi kan kan aldri la oss styre av frykt. Vi må stå opp for verdiane våre. Derfor står vi opp for det Ukraniske folket.