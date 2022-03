Ny leiar i senterungdommen

Nyhende

Sogn og Fjordane Senterungdom hadde fylkesårsmøte på Sandane 26.-27. februar, og Steffen Fjellestad vart valt til ny leiar i fylkeslaget. Steffen er 23 år og kjem frå Gloppen kommune. For tida studerer han på Ås, og er klar for den nye rolla som leiar i Sogn og Fjordane Senterungdom, opplyser sneterungdommen i ei pressemelding. Sander Solheim går av som leiar etter to år, og vart takka av for god innsats.