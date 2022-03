No er det ni koronapasientar på sjukehusa i Helse Førde

Nyhende

Måndag analyserte Helse Førde 0 prøver og 0 prøver var då positive. Dette viser Helse Førde sine oppdaterte tal tysdag.

Kommunane i Helse Førde sitt område kan sjølv bestemme kvar dei skal sende prøver som er tatt og difor kan prøver bli analyserte i andre laboratorium enn ved Førde sentralsjukehus. I tillegg testar mange seg no berre ved hjelp av hurtigtestar, og det vil difor vere mørketal. Likevel viser tal på positive prøver frå Helse Førde ein trend over tid.

Reglane for testing er også endra.

1263 positive

Mellom måndag 21. februar og måndag 28. februar har Helse Førde analysert 1428 prøver og av desse analyserte prøvene har 1263 vore positive.

Måndag 21. februar: 153 analyserte prøver, 120 positive

Tysdag 22. februar: 231 analyserte prøver, 212 positive

Onsdag 23. februar: 261 analyserte prøver, 227 positive

Torsdag 24. februar: 255 analyserte prøver, 237 positive

Fredag 25. til og med søndag 27. februar: 528 analyserte prøver, 467 positive

Måndag 28. februar: 0 analyserte prøver, 0 positive

Ni koronapasientar

Helse Førde sine tal viser at ni pasientar med stadfesta covid-19 smitte er innlagde på sjukehusa i Helse Førde. Ifølgje VG sine tal er dette det høgste talet på innlagde med covid-19 i Helse Førde i løpet av pandemien.

Talet på døde pasientar med covid-19 i Helse Førde gjennom pandemien er fire.