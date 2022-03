Nyhende

Onsdag 2. mars skulle det første cruiseskipet for sesongen kome til Nordfjordeid. Det var cruiseskipet Mein Schiff 1 som skulle ta turen. Måndag stadfesta derimot Eli Førde Aarskog, frå Seawalk Nordfjord AS og Sagastad, til Fjordabladet at det kjem ikkje cruiseskip til Nordfjordeid komande onsdag.