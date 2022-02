Ny kamp for E39 Byrkjelo-Sandane: Ap/Sp-regjeringa har ingen planer om å utbetre flaskehalsane

Nyhende

‒ Eg er overraska og skuffa over at planleggingsarbeidet som no startar for å bli kvitt dei verste flaskehalsane på heile E39 mellom Førde og Ålesund, ser ut til å vere eit «slag i lause lufta». Samferdsleministeren skriv i sitt svar at «Statens vegvesen offentleggjorde den 8. februar i år sin plan for gjennomføring av NTP 2022-2033. Planen er dynamisk og vil bli oppdatert årleg. Per no inngår ikkje E39 Byrkjelo - Sandane i Statens vegvesens plan. Tiltak på strekninga vil vurderast i dei årlege rulleringane av gjennomføringsplanen.»