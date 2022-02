Noreg må auke støtta til Ukraina

Nyhende

Dette minner om Hitler sine tankar rundt «Lebensraum» og om samlinga av tyskarar i éin stat. Om Münchenavtalen i 1938, der Storbritannia og Frankrike forrådde sine med-europearar i Tsjekkoslovakia. Har vi ikkje kome lenger enn som så i 2022?

Putin ser til gamle frontar når han skal samle styrke innad. Det er ingen ny taktikk å vise styrke utanfor eit land sine grenser for å samle oppslutning innad i eit land. Putin har ingen respekt for folkeretten, og har sagt at Ukraina ikkje er nokon stat, og aldri har vore det. Den russiske presidenten driv derav med historieomskriving, ettersom Ukraina har røter heilt tilbake til 400-talet, med etableringa av Kiev. Spørsmålet er om Putin denne gangen har gått for langt, når han går angrep på det han sjølv omtaler som Russarane sitt broderfolk, der mange ukrainarar og russarar har familie i begge land.

Vi kan ikkje tillate at ein maktsjuk diktator invaderer eit naboland på denne måten, og definerer nye landegrenser slik det passar han. Den norske regjeringa må òg støtte protestane mot krigen som no føregår i Russland. Putin må bli fjerna av sine eigne folk om han skal bli stoppa, og desse modige menneska bør få all vår støtte. Ein autoritær leiar som Putin reagerer ikkje om ein ikkje set hardt mot hardt.

Noreg må auke den økonomiske støtta til Ukraina og sende humanitær hjelp. Dei økonomiske sanksjonane må styrkast, slik at Putins krigsmaskin ikkje lenger kan halde fram. Vi kan ikkje la eit heilt folk stå aleine mot Europas autoritære leiar i Moskva. Det er ikkje nok med fine ord, fordømming, og ukrainske flagg på Facebook. Det er no vi må vise at vi forsvarer demokratiet i Europa og hjelper det ukrainske folket. Noreg må òg stå klare til å ta imot ukrainske flyktningar.

Vår solidaritet skal ikkje kjenne nokon landegrenser.