I utakt med utviklinga

Nyhende

I juni 2022 skal fylkestinget i Vestland vedta korleis vegkronene skal brukast i perioden 2023 til 2026. Fylkestinget skal prioritere rammeløyvingar til mindre tiltak innan trafikktrygging, kollektiv og gang- og sykkelprosjekt og store investeringsprosjekt. I den samanheng ber no Fylkeskommunen om innspel frå kommunar og andre i fylket til det økonomiske handlingsprogrammet og investeringsprogrammet i Regional Transportplan. Fylkesordførar Jon Askeland (Sp) sa denne veka at ein ber om innspel til korleis politikarane i fylkeskommunen skal prioritere samferdsleutfordringane i fylket innanfor rammene som ein har til rådvelde. Fylkesordføraren har heilt rett i at ein har samferdsleutfordringar, og har hatt det i lang tid. Det er eit enormt etterslep på både investeringar og vegvedlikehald. Eit godt døme på at tida har sprunge frå dei som bestemmer, er at vegane ikkje er breie nok til bøndene sine store traktorar. Det er ikkje tvil om kven det er som ikkje greier å følgje med i tida, eller skal vi heller seie utviklinga.