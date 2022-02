Arbeidsløysa ytterlegare ned i Stad

Nyhende

I Stad kommune går arbeidsløysa ned med 24 prosent om vi samanliknar med same periode i 2021. Ved utgangen av februar var 71 (1,5 prosent) personar heilt ledige i Stad. I same periode i fjor var tilsvarande tal 94. Stad og Gloppen er kommunane i Nordfjord som har den lågaste arbeidsløysa ved utgangen av februar. I Gloppen var 1,2 prosent (37 personar) av arbeidsstyrken heilt ledige. Tilsvarande tal for same periode i 2021 var 75. Samanlikna med februar 2021 er det ein nedgang på 51 prosent.