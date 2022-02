No kjem «Europa-straumprisane» også til oss

Nyhende

Dei høge straumprisane har først og fremst ramma dei av innbyggjarane vår som bur sør for Sognefjorden, men også dei aust for Høyanger tettstad. Innbyggjarane i Høyanger kommune er delt i to og blir behandla ulikt. Det kjennest forståeleg nok endå meir urettferdig.

Dei av oss som bur nordafor Sognefjorden, og det gjeld dermed dei fleste i Sogn og Fjordane, har kome billegare frå det.

Det er berre inntil vidare. Olje- og energidepartementet har sagt ja til ny kraftlinje over Sognefjorden. Det vil nok føre til ei utjamning av straumprisane nordafor og sørafor Sognefjorden, slik den kraftlinja blir marknadsført.

Men utjamninga vil innebere auka straumprisar nordafor fjorden og vidare både i heile Sogn og Fjordane og fylka nordover. Det vil ruinere dei økonomisk vanskelegstilte, men også gå sterkt utover økonomien til vanlege folk. Og: det vil vere ein trussel mot arbeidsplassane som til no har nytt godt av at straumprisane her har vore lågare.

Stortingsrepresentant Erling Sande frå SP uttala i følgje Firda 28. okt. dette: «Straumprisane i Nordfjord, Sunnfjord og Ytre Sogn vil i årevis framover vere skjerma for utanlandsk konkurranse. Det vil gjere området attraktivt for kraftkrevjande verksemder»

No sit SP i ei regjering som tek bort «skjermen». Det skjer ved Olje- og energidepartementet sitt ja til ny kraftlinje over Sognefjorden. Det er eit departement som ligg til den ikkje ukjende AP-statsråden Marte Mjøs Persen.

NRK-oppslaget 23.2. kallar kraftlinja for «motorveg» og det blir den. Kraftlinja blir ein motorveg for å transportere dei høgare straumprisane på kontinentet og i Storbritannia nordover i Sogn og Fjordane og resten av landet nordafor.

Medaljen (utjamning av straumprisane i landet) har ei alvorleg bakside så lenge regjeringa ikkje vil avgrense krafteksporten og dermed straumpris-import. Det er ikkje gull alt som glimar.

Raudt ser ikkje føre seg ordførarane i lenkegjeng mot bygginga av den nye kraftlinja. Men vil dei heller ikkje reagere verbalt? Kva seier leiaren i Fjordane interkommunalt politisk råd som omfattar dei kommunane som no bli ramma?