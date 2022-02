Nyhende

Kornelius fortel at det var ganske tilfeldig at han valde YSK ved Måløy vgs. Han har lærlingkontrakt med Daco Mekaniske i Høyanger og liker at utdanninga er ei god blanding av teori og praktisk læring. Han har tenkt å bli ingeniør eller studere psykologi, og begge mogelegheitene ligg opne ved å velje YSK.