Øystein Ragnar Aasebø, leiar i Heggjabygda Grendalag:

– Vi har venta lenge - vår tur no

‒Vi er skuffa over at 5744 Fossebakken – Navelsaker ikkje er nemnt med eit ord i regional Transportplan. Vi har frykta det lenge, men det ligg nok i korta at det vil bli mindre pengar til veg i utkantane av det nye storfylket.