Smerte ventar sentraliseringsforkjemparane

Nyhende

Det er vondt og vanskeleg dette med distriktspolitikk, altså. Men ikkje for alle rundt om i landet som kjem til å nyte godt av at ei ny regjering med Senterpartiet og Ap er på plass.

Senterpartiet lyttar til lokalsamfunn som ønskjer folkevalte organ, domstolar og offentlege tenester nærare seg. Saka om gjenoppretting av domstolane er ute til høyring og vi er i gang med å flytte makt nærare folk. Vi har gjennom dei første månadane i regjering styrka økonomien til alle kommunane i landet.

Dette er viktig for å auke attraktiviteten og verdiskapinga i lokalsamfunn over heile Noreg. Næringslivet har best kår der folk trivst, der det finst advokatmiljø i rimeleg avstand (som gjerne er knytt til kor det er domstolar) og der det ikkje er for langt til offentlege tenester.

For å auke verdiskapinga må vi gjere det lettare og billegare å frakte varer og å møtast fysisk og digitalt. Derfor har regjeringa redusert ferjeprisane, noko vi skal halde fram med. Vi skal sørgje for betre fylkesvegar og meir rassikring. Hurtigladestasjonar skal på plass i alle dei 70 kommunane som manglar dette. Pendlarfrådraget er allereie auka og vi har styrka utbygginga av breiband. I tillegg har vi starta arbeidet med å få på plass bygdevekstavtaler.

Bjørlo drar inn i innlegget sitt at eg argumenterer for at det ikkje finst meir enn to biologiske kjønn. Dette er eit angrep som tydelegvis har som mål å latterleggjera meg, men han bidreg berre til at den manglande praktiske jordinga til partiet Venstre igjen blir avslørt. Toleranse er jo fullt mogleg utan å fornekte vitskaplege fakta.

Senterpartiet var den hardaste kritikaren til sentraliseringspolitikken som Solberg-regjeringa og Frp dreiv med. Vi har tenkt å halde det vi har lova. Men det tek meir enn nokre månader å rette opp åtte år med massiv sentralisering. Venstre får berre kvi seg over at regjeringa bygger heile landet.