Grip sjansen no

Tida er inne for å rydde opp og få ting på plass.

Nyhende

Næringslivet, både det offentlege og private, ønskjer det. Kommunane i eit langstrekt land ønskjer det. Og ikkje minst folk i store delar av landet ønskjer det. Vi snakkar om eit desentralisert studietilbod for høgare utdanning i den regionen dei bur. Det kan vere seg eit tilbod til dei som er i starten på eit studieforløp, eller for dei som treng påfyll gjennom etter- og vidareutdanning fordi dette er nødvendig ut frå dei behov og krav næringslivet og det offentlege har. I løpet av dei siste vekene har Fjordabladet hatt fokus på lærarmangel, sjukepleiemangel og det private næringslivet sitt behov for auka kompetanse på ei rekkje område.