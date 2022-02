Står klar til å satse på lukka anlegg

Nyhende

På det tidlegare utskipingsområdet for olivin på Kalneset, no eigd av Kvernevik AS, har ein 55 dekar landareal tiltenkt storsatsinga som har fått namnet Sjømatstaden, der visjonen er å skape eit nasjonalt senter for framtidas sjømatproduksjon. Området på land er i den nyleg vedtekne kommunedelplan for sjøareala sett av til næring, småbåthamn, kombinert føremål akvakultur og hamneområde.