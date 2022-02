Regjeringa deler ut 150 millionar kroner til opplæring på arbeidsplassen

Nyhende

− Arbeidsgivarar i alle bransjar stiller stadig høgare krav til kompetanse. Kompetansepluss er derfor ei svært viktig ordning for arbeidslivet, slik at tilsette blir rusta til å kunne halde fram i jobbane sine. Dei høge søknadstala viser kor viktig tilskotsordninga Kompetansepluss er for mange både i arbeidslivet og innan frivilligheita, seier forskings- og høgare utdanningsminister Ola Borten Moe.