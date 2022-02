Nyhende

– I Distrikts-Norge er eit enormt behov for kompetanseheving både i næringslivet og i samfunnet generelt. Rekruttering av rett kompetanse til rett tid er for mange bedrifter i distrikt som Nordfjord ei stor utfordring. Vi veit at fire av fem som flyttar ut for å få seg ei utdanning ikkje kjem tilbake, trass i at det er nok av gode jobbar og utfordringar. Denne situasjonen kan ikkje halde fram. Vi må gjere noko med det, seier Øystein Nes, dagleg leiar i Inviro AS, som viste til hovudkonklusjonen I ein NOU frå 2020 som omhandlar næringslivet si betyding for levande bygder og lokalsamfunn, og kunnskapsdepartementet sin strategi for desentralisert og fleksibel utdanning ved fagskular, høgskular og universitet.