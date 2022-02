Nyhende

Vestland fylkeskommune startar no opp arbeid med ny regional plan for berekraftig senterstruktur i Vestland. Planen skal erstatte Regional plan for attraktive senter i Hordaland og Strategi for tettstadutvikling og senterstruktur i Sogn og Fjordane, inkludert planføresegner for handel for dei to tidlegare fylka.