Nyhende

Judith Kvåle (Ap) stilte i kommunestyret grunngjeve spørsmål til ordføraren som handla om manglande næringsareal på Nordfjordeid. ‒ For at den positive utviklinga i kommunesenteret skal halde fram, som eit levande og attraktivt «regionsenter», er det viktig at nye næringsareal kjem på plass snarast, poengterte Kvåle.