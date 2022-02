AP og SP svik pensjonistane

Nyhende

Solberg-regjeringa bomma på lønnsveksten i fjorårets trygdeoppgjer. Denne tabben kan resultere i at pensjonistane taper to milliardar kroner i pensjonsauke dersom ikkje Stortinget no stoppar eit forslag frå Støre-regjeringa. Støre-regjeringa forsøkjer no å få Stortinget med på å halvere kompensasjonen pensjonistane skulle få i 2022.

Statistisk Sentralbyrå har utarbeidd ein statistikk som viser at gjennomsnittleg årslønnsvekst i 2021 var på 3,5%. Det betyr 1,1 prosentpoeng høgre enn lønnsveksten som vart lagt til grunn for pensjonsreguleringa i mai 2021. Det har tidlegare vore lang tradisjon for å korrigere avvik mellom anslått og faktisk lønnsvekst, slik at pensjonane skulle blitt korrigert opp med heile avviket frå førre år.

Støre-regjeringa prøver no å få Stortinget til å støtte eit forslag som vil halvere kompensasjonen som pensjonistane skulle få i 2022. Får AP og SP fleirtal i Stortinget for sitt forslag vil pensjonistane få omlag to milliardar mindre pensjonsregulering enn det vi skulle ha hatt.

Eg meiner dette er heilt uakseptabelt og vi må stå på kravet om at pensjonistane får full kompensasjon for at det vart nytta for lavt lønnsvekstanslag i trygdeoppgjeret for 2021.

Saka er no til handsaming i Arbeids- og sosialkomiteen.

Eg vonar Erling Sande (SP) og Torbjørn Vereide (AP) frå Sogn og Fjordane syter for at Støre-regjeringa innfrir kravet frå pensjonistane, slik at vi får den auken i pensjonane som vi har rett på.