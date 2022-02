Super start på vinterferien

Nyhende

‒ Her er mykje snø, her er nysnø og pudder. Du får ikkje betre forhold, skryter dagleg leiar Vidar Haugland som er superfornøgd med forholda og folkelivet i bakken no ved inngangen til vinterferien. Spesielt i dag har det vore flott, med sol og mykje folk i løypene.