Nyhende

– Kva gjer vi med at all byggeaktivitet i bygdene våre stoppar opp på grunn av krav om geologisk rapport på tilnærma all byggegrunn? Dette spørsmålet vart stilt i kommunestyret frå Ap-politikar Martin Nygård frå Flatraket, der han opplever at absolutt all bygging i bygda har stoppa opp.