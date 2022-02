Mangel på sjukepleiarar og utfordrande rekruttering

Nyhende

Kommunar over heile landet har utfordringar med å rekruttere helsepersonell, spesielt sjukepleiarar. Dette gjeld også for kommunane i Nordfjord. Med bakgrunn i dette har Fjordabladet bedt Nordfjord-kommunane om å svare på ei rekkje med spørsmål (sjå eigen boks) om status i dag, behov i framtida og kva tiltak som er sett i verk for å auke rekrutteringa. Kommunalsjefane for Helse- og omsorgstenestene i kommunane har vore veldig imøtekomande og svart på avisa sine spørsmål.