Klima let seg ikkje styre av politikarar!

Dagens klimaforskarar og politikarar ser på klima med den trua at låg konsentrasjon av klimagassen CO2 vil gje kaldare klima og høge konsentrasjon vil gje varmare klima. Men stemmer dette? Då denne varme mellomistida starta så gjekk temperaturen fort oppover, men konsentrasjonen av CO2 starta oppgangen fleire hundre år seinare. Altså var det ikkje høg konsentrasjon av CO2 som førte til temperaturstigning på fleire grader. Korleis kan vi då påstå at dei høge konsentrasjonane vi har i dag vil føre til eit langt varmare klima og at vi må få ned utslepp av CO2 for å redde kloden? Ser vi på kor mykje CO2 i atmosfæren som stammer frå vår bruk olje,kol og gass, så er det 4%. Heile 96% kjem frå vulkanar og frå havet. No tek det 5-7 år før det vi slepp ut er borte frå atmosfæren, så dei årlege utsleppa er langt under ein prosent. Kor mykje CO2 som stammer frå vulkanar er vanskeleg å seie, men det er nok langt høgre enn våre utslepp. Det vart sagt at eit vulkanutbrot på Island på 90-talet slepte ut like mykje CO2 som all biltrafikk frå dag ein. Går vi tilbake i historia så finn vi at mange av dei dramatiske klimaendringane vi har fått starta med vulkanutbrot. Då vart enorme mengder CO2 slepte ut saman med sot og det vart kulde og uår i mange år framover. I nokre av tilfella vart det snøfall på sommaren. Dette førte til at store deler av befolkninga svalt ihel der temperaturnedgangen var størst. Korleis kunne FN sitt klimapanel ha hindra desse dramatiske klimaendringane med sin klimapolitikk?

Vi må også vere klar over at det finst veldig mange vulkanar ut i havet som er aktive og som vi ikkje har den minste konroll med. Konklusjonen vert at våre utslepp på under ein prosent årleg vil ha minimal verknad på klima og det FN sitt klimapanel har sett igang av klimatiltak vil koste enormt, men ha minimal verknad for klima. Det nærmar seg no eit klima som vert betrakteleg kaldare og ikkje varmare slik vi får informasjon om i media. Dei siste 3000 åra har vi eigentleg hatt nedgang i temperaturen på Jorda og vi nærmar oss ei ny istid med katastrofale verknader.

Det kan vere på sin plass å minne om at i den tidlegare del av denne mellomistida var det fleire grader varmare utan «klimautslepp». For 6000 år sidan fanst det ikkje brear i Norge og Hardangervidda var skogkledd. Atle Nesje og Klaus Kvamme fann tidleg på 90-talet at det hadde vokse alm oppe under Jostedalsbreen der det i dag berre veks fjellbjørk. Alm treng meir enn 4 grader varmare klima enn fjellbjørk for å vekse. I den førre mellomistida var det for 125 000 år sidan endå 2 grader varmare enn i vår mellomistid. Kan vi då kalle det klimakrise i dag når temperaturen har gått opp knapt ein grad etter den vesle istida vi hadde i mellomalderen? Det må vere på tide å få inn på Stortinget folk som har litt kunnskap om det dei driv med og ikkje berre lurer folk til å tru at vi vil få eit betre klima om vi sluttar å køyre bil med bensin! CO2 har ingen negativ verknad for livet på Jorda og er ingen forureinig, men den gassen som gjer at vi kan leve på denne planeten, for all mat stammer frå denne gassen!