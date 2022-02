Bonusar og god innsats

Nyhende

Er du lønstakar med ordna arbeidstilhøve, mottek du tariffløna di. Systemet forventar at du yter ditt beste. Som bonus vert det kanskje eit julebord. Går du oppover i systemet, må det andre stimulansar til. I desse tider kjem årsmeldingar for 2021. Der kan ein lese mellom anna kva inntekter og utgifter selskap hadde i fjor.

Ein skulle tru at til høgre løn ein leiar har, til meir arbeider vedkomande for å yte sitt beste. Men nei; å motta berre tariffløn virkar ulikt. Høgt oppe i systemet tek det arbeidslysta til direktørane, så dei får ikkje ytt sitt beste. Det kan ordnast med bonusar. Vanlege tilsette har ikkje dette problemet og treng ikkje bonusar. Dette finn ein i både privat og offentleg sektor.

Kraftsektoren

For tida er kraftsektoren i fokus. I Statkraft er driftsresultatet, overskotet, høgt. Styret vedtok å fordele 4,18 millionar i bonus til dei sju toppdirektørane. Dei løpske kraftprisane får sinnet i folket til å vekse. Før valet snakka fleire parti om at no var det vanlege folk sin tur. No høyrer vi mindre til denne gode målsetjinga. Vi har folkevalde som lagar alle lover i landet. Men dei har gjeve frå seg retten til å styre til EU og EU sitt energibyrå, ACER.

Folket ser no at her krevst det styring, nasjonal politisk styring. Regjeringa påstår at det er ikkje mogeleg for den å styre. Systemet no er at EU lagar sine lover, også for kraftsektoren. Så vedtek Stortinget EU sine lover, bokstav for bokstav. Formelt sett er det då Stortinget som vedtek våre lover. Noreg har full rett til å seie opp både ACER/ EØS.

«RAUDT»

ser dette i ein større samanheng. Leiarlønene i staten har vakse over stokk og stein. Konserndirektøren i Statkraft er eit av dei verste døma, med løn på 5.827.803, bonus på 800 000 pluss naturalytingar 219.833. Generelt veks skilnaden mellom høg og låg i Noreg.

P.S.

Stortingsrepresentantar treng ymse tilskotsordningar for at dei skal gjere oppgåvene sine. Eit sentralt moment; auka buutgifter må dekkjst. Undersøkingar omkring misbruk av ymse ytingar får fram ein ukultur som virkar å vere utbreidd; Dei fleste av ytingane er fornuftige, men vi har sett korleis mange misbrukar dei, og juksar med dei. Heile systemet vert no gjennomgått. Eg reknar med undersøkingskomiteen finn meir. Det er tydeleg at her trengst det også ei moralsk opprustning.