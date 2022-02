Nyhende

Så langt er det 15 unge som har meldt seg på til lokal UKM på Nordfjordeid søndag 6. mars. Av dei 15 er det ein song, ein litteratur, ein dans, ei utstilling med to bilde og to rockeband. Fristen for å melde seg på er neste veke i vinterferien, onsdag 23. februar. I år blir det fylkesfestival for Sogn og Fjordane i Måløy helga 22. til 24. april. UKM-landsfestival blir 24. til 28. juni i Stjørdal.