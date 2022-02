Skal forske på merdmiljø

Nyhende

Fjord Miljø AS fekk i fjor haust to FoU-konsesjonar med oppdrettsløyve på til saman 1560 tonn MTB, for å prøve ut i praksis dei produkta som dei har utvikla. Selskapet driv ikkje med eigen lakseoppdrett, men baserer seg på samarbeid med etablerte oppdrettarar. For å gjennomføre planlagt uttesting, har dei inngått avtale om samlokalisering med Eide Fjordbruk AS. No er planen å starte opp med uttesting på lokaliteten Hundvika Aust, og fredag var mange av dei som medverkar i forskingsprosjektet samla på Nordfjordeid der dei mellom anna gjekk igjennom forskingsplanen som inneheld ulike fasar og som skal gå over fire år.