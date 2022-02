Nyhende

Jan Vidar Smenes (Ap) har stilt spørsmål til kommunedirektøren om kva som er status når det gjeld symjeundervisninga i ytre for noverande år og om kommunen har starta opp med planlegging av dette for neste år. Smenes ber om å få vite kor mange elevar i 4. klasse i ytre Stad kommune som har klart kompetansemåla for symjeundervisning dei siste to åra