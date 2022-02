‒  Det har lenge vore kjent at det no ikkje er meir næringsareal tilgjengeleg

Nyhende

‒ Gamle Eid kommune, no Stad kommune, har vore kjend for å ha eit godt planverk. Ein har lege i forkant, noko som har vore særs viktig for den positive utviklinga ein har hatt innafor mellom anna bustad, handel og anna næring. Dette har ført til folketalsvekst og bulyst, konstaterer Kvåle. Ho peikar på at det lenge har vore kjent at det no ikkje er meir næringsareal tilgjengeleg på Nordfjordeid. Eid Industrihus KF sende allereie i februar 2018 brev til ordføraren og bad om fortgang i prosessen med tilrettelegging av meir næringsareal på Nordfjordeid, og no Stad Eigedomsutvikling KF har etterlyst dette ved fleire høve. I «Grøn region Vestland» sin rapport som kom før jul, vart det også etterlyst areal for grøn næringsutvikling.