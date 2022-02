Fortvila og skuffa innbyggjarar på Midthjell. - Vi vert ikkje høyrde

Nyhende

I ny kommunedelplan for sjøareal i Stad kommune er eit stort område i Midthjellsvika planlagd til akvakulturformål. Trass i gjentekne protestar og underskriftslister frå bebuarane på Midthjell, grendalag og utviklingslag har det planlagde området blitt vidareført i planen. Stad kommune og dei folkevalde har så langt svikta lokalbefolkninga og den yngre generasjon som vel å busette seg i bygdene i ytre del av kommuna.

Det er nesten ikkje til å tru at ein så massiv og eintydig motstand frå lokalbefolkninga i denne delen av kommuna ikkje vert teken til følge.

Midthjellsvika er vår «hjartestad», og det er heilt avgjerande for vidare bulyst og trivsel både for oss og komande generasjonar at arealformålet forblir uendra.

Innbyggarane på Midthjell ønskjer ikkje å vere skadelidande for dårlig kommuneøkonomi og for at oppdrettsnæringa skal ha tilgjengeleg areal til vidare vekst og utvikling. Vi meiner at Stad kommune og dei folkevalde heller burde lytte til folket og legge vekt på ein tydeleg og konsekvent miljøprofil for fjorden vår.