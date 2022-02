Vinteren har vore uvanleg snørik

Nyhende

No snør det igjen etter at det har regna nokre dagar. Slik har vêret vore sidan slutten av november. Først snør det nokre dagar, så slår det om til regn, og når snøen er vel borte, kjem snøbyene igjen før det etter nokre dagar på nytt blir regn. Store delar av Nordfjordeid skulle no ha fått sola tilbake, men har knapt sett den. For dei med anlegg for vêr depresjonar har vinteren til no vore fæl. Og ikkje hjelpte det at vi fekk austamåne 1. februar heller.