Meldt om snøskred i Gloppen

Nyhende

Vegtrafikksentralen vest melder søndag at det har gått snøskred i Gloppen.

Fv 615 Helleneset i Gloppen er difor stengt.

Det er oransje varsel for snøskredfare i Indre Fjordane søndag. Varsom.no melder at i låglandet der det kjem regn kan det gå naturleg utløyste våte skred. I fjellet vil det så lenge det er vind nok til å flytte på snøen, bli danna ferske ustabile flak i leområde som vil vere lette å løyse ut. Nysnøflaka stabiliserer seg fortløpande, så skredfaren i høgda er størst der det nyleg har blåst inn snø. Når vinden minkar vil stabilisering av fokksnøflaka gjere at skredfaren vert gradvis mindre.