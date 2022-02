Sender ut oransje og gult varsel

Nyhende

Ifølgje varsom.no er det betydeleg snøskredfare i Indre Fjordane både laurdag og søndag og det er difor sendt ut oransje varsel.

Mildvêr og nedbør aukar snøskredfaren, og det kan gå naturleg utløyste våte skred i låglandet og tørre flakskred i leområde over mildvêrsgrensa.

Skredfaren er venta å auke ut over dagen laurdag, og der det regnar kan det gå naturleg utløyste våte skred. I fjellet der nedbøren kjem som snø vil det danne ferske nysnøflak i leområde som vil vere lette å løyse ut. Enkelte stadar kan skred også losne av seg sjølv.

Skredfaren i høgda er størst der det nyleg har blåst inn snø.

Varsom.no oppmodar alle å unngå ferdsel i terreng brattare enn 35 grader med laus våt snø. Unngå også ferdsel i utløpssoner under slikt terreng. I tillegg unngå også terreng brattare enn 30 grader med mykje nysnø og utløpssoner med mykje nysnø og utløpssområde under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Unngå også terrengfeller.

Søndag er det også fare for våte laussnøskred i låglandet. I høgfjellet er det venta ustabil fersk fokksnø. Snøskredfaren er noko mindre utover kvelden når vinden roar seg.

Det har vore betydeleg snøskredfare og oransje varsel i Indre Fjordane sidan 4. februar.

Gult varsel

Det er også send tut gult varsel for snø laurdag og søndag. Varselet gjeld for Vestlandet sør for Stad.

Årsaka er at det er venta 25 til 50 cm snø i fjellet frå laurdag morgon til søndag morgon. Lokalt kan det kome meir. Snøgrensa vil variere mellom 600 til 800 meter over havet, høgast i ytre strøk.