Stilte spørsmål om høge radon-verdiar og tiltak ved Hjelle skule

Nyhende

– Hjelle skule har dei høgaste målingane når det gjeld Radon, og har hatt det tidlegare også. Det er ingen løyndom at det er radon i området til Hjelle skule. Slike verdiar er ikkje sundt for barna og opphalde seg i. Etter røyking er radon den viktigaste årsaka til lungekreft, sa Kirsti Ohrvik Olsen (V) som hadde følgande spørsmål til utvalsleiar Gunn Sande (Sp): Kva tiltak vart det gjort på Hjelle skule ved tidlegare måling som vart gjort for cirka 10 år sidan? Kva tiltak har Stad kommune tenkt å gjennomføre no? Kan det bli innvendig eller utvendig radonbrønn, sug og betre ventilasjon i heile bygninga med meir?