Nyhende

Konkurransen blei lyst ut på Doffin i september i fjor med tilbodsfrist 22. november same år. Det kom inn eit tilbod innan tilbodsfristen, frå UNU AS. Det innkomne tilbodet er innanfor estimert budsjett, 30 millionar kroner, som blei lagt fram for kommunestyret under budsjettmøtet 16. desember 2021.