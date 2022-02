Nyhende

– Nettobudsjettet for avdelinga er på rundt 36 millionar kroner Vi har inntekter på utleige, desse er på om lag 27 millionar kroner, sa Tore Nyhammar Taklo, eigedomssjef i Stad kommune, og la til at kommunen har 260 utleigeeiningar, i tillegg også 115 bygningar på 7500 kvadratmeter. Avdelinga er leia av eigedomssjefen som har fag-, økonomi- og personalansvar for 40 årsverk i eininga.