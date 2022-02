UAE ville ikkje ta ut Lesto no

Nyhende

– Eg meiner det vere feil å ta ut dette området no. Vi bør vente til vente til eit eventuelt næringsareal i Moldefjorden ved Pelagia sitt anlegg er greidd ut. Då kan vi velje kva område det er som vil vere meste tenleg for Stad kommune å satse vidare på, sa utvalsleiar Gunn Sande (Sp), då utvalet handsama kommunedelplanen for sjøareal i Stad på sitt siste møte.