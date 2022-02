Trassa råd frå statsforvaltaren

Nyhende

Bakgrunn for vedtaket er at Inge Midtbø, grunneigar på Bryggja, søkte om dispensasjon frå byggeforbodet i strandsona for å bygge tilkomstveg til ei brygge på eigedomen sin. Bakgrunnen for søknaden er behov for å sette brygga i stand etter stormskadar og at det ikkje er tilkomst for gravemaskin til brygga, som er naudsynt for å gjere planlagt arbeid. Statsforvaltaren i Vestland rår i ei høyringsfråsegn klart ifrå at det vert gjeve dispensasjon for tiltaket. I si tilråding er kommunedirektøren samd med Statsforvaltaren, og føreslo at søknad om dispensasjon frå byggeforbodet i strandsona i § 1–8 på gbnr. 170/61 vart avslege.