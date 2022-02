Nyhende

Torsdag hadde Statens vegvesen kontroll på Lefdal, og både tunge køyretøy og lette køyretøy stod i fokus. 52 køyretøy var innom kontrollplassen på Lefdal for ein visuell kontroll, av blant anna dekk, vekt, last og liknande og funne ok eller at køyretøyet var nyleg kontrollert. Av desse 52 vart 22 køyretøy plukka ut til ein meir omfattande kontroll. To av dei var lette køyretøy.