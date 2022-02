Kommunedirektør Åslaug Krogsæter

‒ Ein svært krevjande situasjon for kommunen

Torsdag orienterte kommunedirektør Åslaug Krogsæter i Stad kommune Formannskapet om status for omstillingsarbeidet, med bakgrunn i Kommunestyret sitt vedtak då budsjett for 2022 og handlingsprogram for perioden 2022-2025 vart handsama.