Til kritikken frå Helgesen

– Eit korstog mot lokasjonar for laks Gruppeleiar i Stad Senterparti, Paul Jacob Helgesen, tek til orde for ein meir fleksibel plan for sjøareala, som gjev høve til fiskeoppdrett på fleire av akvakulturlokalitetane.

– Saksbehandling med skylappar på Gruppeleiar i Stad Senterparti, Paul Jacob Helgesen, meiner at Statsforvaltaren har handtert massehandteringsproblematikken med skylappar på.

Kommunaldirektør Nils Erling Yndesdal hos Statsforvaltaren i Vestland ønskjer ikkje å gå tungt inn i ein diskusjon med gruppeleiaren i Stad Senterparti. Yndesdal har respekt for at kommunen no skal ha ein politisk prosess der dei tar stilling til framlegget frå administrasjonen. Dersom det etter den politiske handsaminga står att nokre motsegner som ikkje er løyste, er Statsforvaltaren open for ein vidare dialog med sikte på å finne løysingar slik at kommunestyret kjem i mål med, og kan vedta, planen så snart som råd.