Oppmodar om å måke snøen medan den er tørr

Nyhende

Det er venta mykje snø i Vestland fylke, særleg område over 300 meter over havet. I Vestland fylke kan det kome 30 til 50 cm snø over 300 meter over havet, og i Møre og Romsdal og Trøndelag kan det kome 10 til 25 cm lokalt, og meir er venta i fjellet.