Eid bondelag og Vestland bondelag viste stortingsrepresentanten dyrevelferd

–Vi bryr oss om dyra Alfred

Stortingsrepresentant Alfred Bjørlo (V) er med på eit arbeid for å prøve å framskunde ny dyrevelferdsmelding. Måndag blei han invitert av lokale bondelag for å sjå at bonden er oppteken av godt dyrestell i den nye mjølkefjøsen til Reidun Smørdal Hjelle og Torbjørn Nes Hjelle på Bjørhovde.